Казахстанец-победитель Major по CS:GO перешел в команду из топ-30 мирового рейтинга

Известный казахстанский киберспортсмен Абай HObbitt Хасенов перешел в состав российского коллектива Gambit Youngstars по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive. В составе команды он будет выступать в качестве стендина, передает корреспондент Vesti.kz.



"Мой квест по возвращению домой начался сразу после ухода из Gambit осенью 2018 года. Я до последнего ждал предложения именно от Gambit, куда возвращаюсь более опытным и более сдержанным игроком. Прямо сейчас мне нужно влиться в коллектив и поближе познакомиться с ребятами. Я прошу всех фанатов поддержать нас во время переходного периода", - отметил Хасенов.



Казахстанец стал шестым игроком в составе команды. Вместе с ним в коллективе будут выступать россияне Владислав nafany Горшков, Дмитрий sh1ro Соколов, Тимофей interz Якушин и Сергей Ax1Le Рыхторов, а также эстонец Антон supra Чернобай. Новая команда Хасенова занимает 28-е место в мировом рейтинге.



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В начале месяца казахстанец объявил об уходе из команды Winstrike. За нее он играл с октября 2019 года и занял второе место на LOOT.BET/CS Season 5 и ESL One: Road to Rio для СНГ, а также выступил на BLAST Premier CIS Cup и WePlay! Clutch Island.



Напомним, что Хасенов прославился исторической победой за команду Gambit на турнире серии Major в Польше в 2017 году.