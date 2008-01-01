Казахстанская команда стартовала с победы и захватила лидерство в турнире за 50 тысяч долларов

Лучшим в составе стал казахстанец, игравший с Головиным и Кридом.

Фото:HLTV
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Вчера 21:19
Казахстанская команда Syman Gaming с победы стартовала на турнире Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче группового этапа она обыграла европейский микс игроков Gamer Legion со счетом 2:0 (16:5, 16:13) и захватила первое место. Лучшим в составе победителей стал Рустем MOU Телепов из Казахстана - на его счету 47 "убийств", а его рейтинг составил 1,68.

Отметим, что Телепов сыграл в шоу-матче с полузащитником сборной России по футболу Александром Головиным и популярным певцом Егором Кридом.

Турнир с призовым фондом 50 тысяч долларов продлится до 5 августа. 

Казахстанская команда впервые за два месяца заняла призовое место на рейтинговом турнире по CS:GO

Напомним, в составе Syman Gaming выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.
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0
Вчера 21:19
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