Казахстанская команда стартовала с победы и захватила лидерство в турнире за 50 тысяч долларов

Казахстанская команда Syman Gaming
с победы стартовала на турнире Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом матче группового этапа она обыграла европейский микс игроков Gamer Legion со счетом 2:0 (16:5, 16:13) и захватила первое место. Лучшим в составе победителей стал Рустем MOU Телепов
из Казахстана - на его счету 47 "убийств", а его рейтинг составил 1,68.
Отметим, что Телепов сыграл
в шоу-матче с полузащитником сборной России по футболу Александром Головиным
и популярным певцом Егором Кридом
.
Турнир с призовым фондом 50 тысяч долларов продлится до 5 августа.
Казахстанская команда впервые за два месяца заняла призовое место на рейтинговом турнире по CS:GO
Напомним, в составе Syman Gaming выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан
, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян
и бельгиец Николя Keoz Джус
.