Казахстанская команда стартовала с победы и захватила лидерство в турнире за 50 тысяч долларов

Казахстанская командас победы стартовала на турнире Nine to Five 2 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 50 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz В первом матче группового этапа она обыграла европейский микс игроков Gamer Legion со счетом 2:0 (16:5, 16:13) и захватила первое место. Лучшим в составе победителей стализ Казахстана - на его счету 47 "убийств", а его рейтинг составил 1,68.Отметим, что Телепов сыграл в шоу-матче с полузащитником сборной России по футболуи популярным певцомТурнир с призовым фондом 50 тысяч долларов продлится до 5 августа.Напомним, в составе Syman Gaming выступают казахстанцы, а также россиянини бельгиец