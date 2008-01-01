Казахстанская команда впервые за два месяца заняла призовое место на рейтинговом турнире по CS:GO

Казахстанская команда Syman Gaming заняла третье место на турнире Eden Arena Malta Vibes Cup 4 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом 40 тысяч долларов, передает корреспондент Vesti.kz.



В полуфинале отечественный коллектив уступил российскому Gambit Youngsters со счетом 0:2 (11:16, 12:16). Далее россияне в упорном финале взяли верх над французским LDLC - 2:1.



Gambit Youngsters занимает 28-е место в мировом рейтинге. В свою очередь, Syman Gaming находится на 44-й строчке. За победу россияне получили 25 000, а казахстанцы довольствовались 2500 долларов. Это достижение стало для Syman Gaming первым с мая этого года, когда коллектив занял третье место на соревновании Home Sweet Home Cup.



Напомним, в составе Syman Gaming выступают казахстанцы Рустем MOU Телепов, Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.