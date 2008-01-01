Команда игравшего с Головиным и Кридом казахстанца вышла в плей-офф турнира по CS:GO

Команда казахстанского киберспортсмена Рустема MOU Телепова Syman Gaming одержала две победы на групповом турнире Eden Arena Malta Vibes Cup 4 по Counter Strike: Global Offensive с призовым фондом в 40 тысяч долларов и вышла в плей-офф, передает корреспондент Vesti.kz.



Первая встреча группы D с сербским lvlUP завершилась со счетом 16:10. Во второй игре коллектив казахстанца обыграл украинский NAVI Junior - 16:13, 16:12. Плей-офф стартует завтра, 25 июля, а соперник будет известен позднее. Турнир продлится до 26 июля. Победитель соревнования получит 25 тысяч долларов.



Напомним, что в составе Syman Gaming выступают казахстанцы Санжар neaLaN Искаков, Айдос kade0 Хайржан, а также россиянин Давид n0rb3r7 Даниелян и бельгиец Николя Keoz Джус.



Недавно Телепов принял участие в шоу-матче по CS:GO с лидером сборной России по футболу Александром Головиным и популярным певцом Егором Кридом. После игры он признался, что хотел бы сыграть с бразильским футболистом Неймаром и казахстанским боксером Геннадием Головкиным.



Добавим, что Телепов в 2017 году с Gambit выиграл исторический турнира серии Major.



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