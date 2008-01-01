"Я бы сыграл с Головкиным и Неймаром". Казахстанец - о шоу-матче с лидером сборной России по футболу и Егором Кридом

Казахстанский киберспортсмен Рустем MOU Телепов в интервью Vesti.kz рассказал о шоу-матче по Counter Strike: Global Offensive с участием полузащитника сборной России по футболу Александра Головина и популярного исполнителя Егора Крида. В ходе беседы он заявил о желании поиграть с профессиональным боксером Геннадием Головкиным.



- Это был шоу-матч. Мы играли против профессиональной команды. Мы сделали микс из разных игроков и хорошо провели время. Были шансы даже выиграть. В целом все довольны. Егор Крид и Александр Головин играют отлично.

- Это ваша первая игра в таком миксе?



- В таком миксе - да. Меня сыграть позвал Dosia (профессиональный игрок Михаил Столяров - прим. ред.). Тут же познакомился с Головиным, а вот с Кридом играл еще раньше. Головин - простой, веселый парень. Вообще не звездный. Хороший напарник.

- А кто был лидером команды?



- В миксах обычно каждый может предлагать что-либо сделать. Тут нет определенного лидера. Хотя, если судить по фрагам, то я настрелял неплохо.



- Когда планируется следующая игра?



- Они играют чуть ли не каждый день во время карантина, иногда с популярными стримерами. Сейчас у меня тренировки. Не думаю, что будет время на это. Нужно готовиться к соревнованиям.



- С кем бы из известных людей ты сыграл?



- Наверное, с Неймаром и популярными стримерами СНГ. Иногда смотрю их на Twitch - там всегда весело. А еще хотелось бы постреляться с GGG. Я его большой фанат. Как-то раз мы были недалеко от его тренировочного лагеря в Лос-Анджелесе и хотели посетить его тренировочный зал.



Напомним, что шоу-матч с украинским Esports Club Kyiv завершился поражением команды Телепова со счетом 12:16. Лучшим в составе своей команды стал казахстанец, совершивший 16 "убийств".

Сам Телепов в данный момент является действующим игроком команды Syman Gaming. Он стал известен благодаря победе на турнире серии Major в 2017 году в составе СНГ-команды Gambit Esports.

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