Сборная Казахстана по велоспорту завоевала 12 медалей в Греции

В Афинах (Греция) прошли международные соревнования Athens Track Grand Prix 2023 по велоспорту на треке, где отличилась сборная Казахстана, передают Vesti.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию велосипедного спорта.

Соревнования прошли 28 и 29 апреля. Завоевав шесть золотых, а также по три серебряных и бронзовых медалей, казахстанская сборная заработала ценные очки для отбора на чемпионат мира и, в дальнейшем, на Олимпиаду.

Артем Захаров принес команде золото в групповой гонке с выбыванием, две серебряные медали в скретче и омниуме. В паре с Рамисом Динмухаметовым они стали лучшими в мэдисоне. Кроме того, Динмухаметову не было равных в омниуме.

Сергей Пономарев занял первое место в кейрине и третье в индивидуальном спринте. Андрей Чугай принес сборной золото в индивидуальном спринте.

Юниоры Аслан Силыкбек и Вадим Белугин завоевали серебро и бронзу, соответственно, в омниуме. Также Силыкбек стал лучшим в групповой гонке с выбыванием, а Вячеслав Сичкарев в этой же дисциплине удостоился бронзы.

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