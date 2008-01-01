Съедаем за сутки 15 тысяч калорий и жмем ногами 440 килограммов - трековик Сергей Пономарев

В гостях у рубрики "Другой Ты" - восходящая звезда казахстанского велотрека, призер двух Азиатских игр, чемпион Азии, обладатель шестого места на чемпионате мира (кейрин), мастер спорта международного класса по велоспорту Сергей Пономарев. Он рассказал об особенностях этого вида спорта.

- Добрый день, Сергей! Казахстанский велоспорт радует своими успехами на шоссейных велогонках. Недавно стали радовать и трековые велогонщики. Но о самом велотреке мы знаем мало. Давайте восполним пробел. Что такое велотрек? Какие там есть состязания? Там ведь даже особенности строения велосипеда другие?

- Велотрек сильно отличается от велоспорта на трассе, там совсем другой велосипед. Есть только одна передача, и нет тормозов, то есть назад ты крутить не можешь, все время крутишь вперед. На велотреке есть спринтерские гонки, спринт и кейрин. И есть групповые виды - всего четыре вида гонок. В Олимпийские игры входят командный спринт, спринт и кейрин.

- Вы тренируетесь на велотреке в Нур-Султане?

- Да, причем, многие друзья в Европе и в России завидуют нам, потому что у нас есть велотрек, а в нем - спортивный зал, и мы можем тренироваться круглые сутки, когда захотим. Причем, велотрек крытый - не мешает даже самая плохая погода.

- Вы выиграли три лицензии на ближайшую Олимпиаду. В каких номинациях эти лицензии?

- Это спринт, омниум и кейрин.

- Что такое спринт?

- Сначала идет квалификация - 200 метров с ходу. Запускают, дают три круга: два круга ты "под бортом" едешь, и последний круг у тебя финишный - 200 метров на максимум. "Под бортом" это когда тебя одного запускают, и когда начинается финишный круг, ты спускаешься вниз, и 200 метров засекают по времени. Таким образом выбирают 28 человек для непосредственной гонки спринт. На кейрин выходят шесть человек, причем, ты не знаешь, на какой позиции будешь - все наугад. Спортсмены выстраиваются в ряд, впереди едет мотоцикл и три круга разгоняют группу до 55 километров в час. Потом мотоцикл сходит с дистанции - и начинается сама гонка.

- Кейрин - это самая азартная гонка, где часты столкновения, ожоги, получают, сумасшедшие падения?

- Да, все так. Опасность, экшн, скорости за 70 километров в час, толкаются, падают, борются за позицию.

- В каком виде состязаний на треке сильна наша казахстанская команда?

- Трудно сказать. У нас здесь "фифти-фифти". Темповые виды тоже завоевали лицензию на Олимпиаду, они могут подготовиться и выступить хорошо, дойти до призовых мест. И у нас сегодня большой рост в плане развития, однозначно планируем медаль. Как стал в 2017 году главным тренером Валентин Савицкий, так все изменилось к лучшему. Спасибо ему.

- Поговорим о "физике" спринтера на треке. Вот шоссейные велосипедисты - они все такие стройные, такие сухие. Ты же весь накаченный, весь в мышцах…

- Да, мы как бы из разных весовых категорий. Шоссейники стараются быть худыми и сухими, чтобы лишнего веса не было. А у нас в спринте - наоборот, если у тебя есть мышечная масса, то это хорошо, сможешь показать взрывную силу. Хотя есть гонщики, у которых нет больших мышц, например, малазийский гонщик Азизульхасни Аванг, он чемпион мира 2017 по кейрину, ростом чуть выше меня, телосложением не намного больше моего, вот он способен многое сделать.

- Но, наверное, это исключение? Побеждают все равно спортсмены с сильными мышцами?

- Да, так и есть ("побеждают с сильными мозгами" - примечание тренера).

- Какие физические упражнения вы делаете, что у вас были большие развитые мышцы?

- На ОФП в тренажерном зале у нас упор на жим ногами.

- И сколько ты жмешь?

- Не слишком много - 440 килограммов. Есть, которые и больше жмут...

- Сколько калорий в день нужно, чтобы поддерживать такую мышечную массу? У пловцов калораж - 9000 в сутки, у шосейников - около 10000 калорий, а у вас?

- От 10 до 15 тысяч калорий в сутки. (смеется) Я не знаю, если честно сколько! При этом в рационе спринтера достаточно много белка. Нам всю систему питания составил Валентин Савицкий, мы употребляем очень много белковых продуктов, сложных углеводов и овощей, еще тренер всегда держит на столе оливковое и льняное масло, но мы частенько о нем забываем.

- В велотреке очень опасные велосипеды, у них нет тормозов. Опасно ездить?

- Всякое бывает. Если быстро едешь - тебя подкинет с седла, можешь вылететь. Трековый велосипед не для трусов, с ним нужно стать единым целым.

- Ты развиваешь скорость на прямой передаче, а как ты тормозишь? Или так и будешь по кругу кататься, пока скорость сама не упадет?

- В общем, да. Когда ты сделал свою работу, прошел дистанцию, и у тебя большая скорость - около 75 километров в час, ты просто ноги расслабляешь и придавливаешь чуток назад.

- Падения бывают, ожоги?

- Бывают. Если на треке падаешь на скорости, то у тебя будет ожог всей стороны, на которую упал. Самое неприятное - когда падаешь на деревянном полотне – у тебя остаются большие занозы.

- Как ты думаешь, популярность велотрека будет расти в Казахстане? Страшно же крутить педали без тормозов, еще и занозы эти…

- Я думаю, что на популярность это не повлияет - в каждом виде спорта есть травмоопасные ситуации. Взять меня: в велоспорт я пошел в 11 лет, занимался два года, потом перед соревнованиями бросил, потому что боялся падений. А через месяц опять вернулся, поступил в интернат на трековое отделение. Поехал в первый раз в Астану на трековую гонку – мне было страшно. А в последний день гонок впереди меня случился "завал", ну и я в эту кучу тоже попал. И все - после этого падения у меня страх пропал.

- А девушки-любители также полюбят велотрек, как и шоссейный, как думаешь?

- Конечно. Я знаю многих любителей-девушек, которые занимаются, выступают за сборную Казахстана. Девушки-украшение велоспорта, моя избранница именно из велоспорта.

- Я потому спросил, что шоссейный велоспорт стройнит, и девушки хотят быть "стройняшками" в красивой велоформе, а у вас ведь там одни качки?

- У нас тоже всякие бывают. Темповые спортсменки - они как шоссейницы стройные. А вот в спринте - да, там мощь, но зато у них прекрасно сложены мышцы и замечательные круглые попы, спринт-лучшее место, чтобы накачать орех.

- А тебе какие девушки больше нравятся?

- Мне? Среднего телосложения.

- Не обидно ли тебе, что все звезды казахстанского велоспорта - это спортсмены-шоссейники?

- Немножко обидно, что нас не так хорошо знают… Но у нас было всего три года, и в этом году мы смогли доказать, что спринт существует и в Казахстане и уже никто ничего с этим не сможет поделать! Жаль, что перенесли Олимпиаду, но зато теперь есть больше времени на подготовку.

- Какие регионы у нас сильны трековиками?

- Караганда и Кокшетау, хотя у них нет самого велотрека.

- То есть можно стать трековиком после шоссейного велосипеда?

- Конечно, можно. Я пять лет только занимаюсь на треке, до этого я выступал на шоссе, так как не было возможности выступать в спринте, он не культивировался, хорошо, что сейчас все меняется, новое руководство федерации очень нас поддерживает.

- Сколько стоит трековый велосипед?

- Около 11 тысяч евро, полная комплектация. Есть и на заказ – они еще дороже стоят.

- Спасибо, Сергей, что рассказал нам про велотрек! А теперь, дай, пожалуйста, напутствия казахстанцам, чтобы все захотели стать такими же как ты!

- Я очень советую всем родителям, чтобы они отдавали своих детей на велоспорт. Этот вид спорта вдохновляет, зовет к новым победам. Нам нужно больше сильных спортсменов, чтобы было с кем соревноваться. Отдавайте детей на велоспорт!