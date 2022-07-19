Казахстанские клубы в Лиге конференций. Кто и когда покажет матчи евротурнира

Матчи казахстанских клубов во втором отборочном раунде Лиги конференций будут показаны в прямом эфире, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игры очередного этапа евротурнира с участием команд из КПЛ пройдут 21 июля, а в показ запланировал телеканал Qazsport.

Откроет программу прямых трансляций матч из Петропавловска, где "Кызыл-Жар" примет хорватский "Осиек". Трансляция начнется в 17:50.

В 19:50 из Алматы стартует показ игры между "Кайратом" и венгерской "Кишвардой", а еще через два часа - домашней встречи "Тобола" против "Линкольна Ред Импс" из Гибралтара (старт игры запланирован на 20:00).

В 00:50 начнется трансляция гостевой встречи "Астаны" против "Ракува" из Польши.

Добавим, что ранее прошла жеребьевка следующего раунда турнира, где определились потенциальные соперники клубов из Казахстана.

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