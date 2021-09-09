 B31DAttmKRz9AML6mvTcoVk3U4WWTnV3Nt1Wo5r4
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Кайрат" выступил с заявлением о домашнем матче в группе Лиге конференций

"Кайрат" выступил с заявлением о домашнем матче в группе Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Алматинский "Кайрат" выступил с заявлением по поводу допуска зрителей на домашний матч с "Монией" в рамках группового этапа Лиги конференций.

ФК "Кайрат" информирует болельщиков о том, что решение о проведении матча против "Омонии" со зрителями или без зрителей на данный момент не принято.

Мы прилагаем все усилия для урегулирования данного вопроса, окончательное решение будет принято главным государственным санитарным врачом города Алматы – Бекшиным Ж.М.

Матч "Кайрат" - "Омония" пройдет 16-го сентября, в 20:30 на Центральном стадионе города Алматы", - говорится в сообщении.

Помимо кипрского клуба соперниками "Кайрата" по группе Лиги конференций стали швейцарский "Базель" м азербайджанский "Карабах". Расписание игр доступно здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Лига конференций УЕФА Наши в еврокубках Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:52
Футбол
"Кайрат" выступил с заявлением о домашнем матче в группе Лиге конференций "Кайрат" выступил с заявлением о домашнем матче в группе Лиге конференций
Вчера , 22:35
Футбол
"Можем бороться в этой группе". Экс-наставник сборной Казахстана разобрал сенсационный матч отбора на ЧМ-2022 "Можем бороться в этой группе". Экс-наставник сборной Казахстана разобрал сенсационный матч отбора на ЧМ-2022
7 сентября, 23:53
Футбол
Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций будет сажать деревья за каждый забитый гол  Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций будет сажать деревья за каждый забитый гол 
6 сентября, 23:55
Футбол
УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах УЕФА разрешил присутствие болельщиков гостевых команд на матчах
4 сентября, 15:20
Футбол
"Кайрат" определился с заявкой на групповой этап Лиги конференций "Кайрат" определился с заявкой на групповой этап Лиги конференций
4 сентября, 09:18
Футбол
Скорый дедлайн и пример "Ордабасы". Как "Астана" может избежать отстранения от еврокубков Скорый дедлайн и пример "Ордабасы". Как "Астана" может избежать отстранения от еврокубков
3 сентября, 15:31
Футбол
Соперник "Кайрата" представил заявку на групповой этап Лиги конференций Соперник "Кайрата" представил заявку на групповой этап Лиги конференций
1 сентября, 17:01
Футбол
"Астане" грозит исключение из еврокубков. Подробности "Астане" грозит исключение из еврокубков. Подробности
31 августа, 17:33
Футбол
"Будет интересно". На Кипре высказались о шансах "Кайрата" в группе Лиги конференций "Будет интересно". На Кипре высказались о шансах "Кайрата" в группе Лиги конференций
30 августа, 19:02
Футбол
В самой середине, или какое место занимает "Кайрат" по стоимости составов среди клубов групповой стадии Лиги конференций В самой середине, или какое место занимает "Кайрат" по стоимости составов среди клубов групповой стадии Лиги конференций
30 августа, 16:55
Футбол
"На три головы выше "Кайрата". Экс-футболист сборной СССР оценил уровень азербайджанского "Карабаха" "На три головы выше "Кайрата". Экс-футболист сборной СССР оценил уровень азербайджанского "Карабаха"
30 августа, 10:12
Футбол
"Будет сложно". Полузащитник "Кайрата" Косович назвал фаворита группы Лиги конференций "Будет сложно". Полузащитник "Кайрата" Косович назвал фаворита группы Лиги конференций
29 августа, 18:38
Футбол
"Ужасный жребий". В Швейцарии отреагировали на попадание "Кайрата" в группу с "Базелем" "Ужасный жребий". В Швейцарии отреагировали на попадание "Кайрата" в группу с "Базелем"
29 августа, 07:50
Футбол
Озвучены призовые "Кайрата" за удачное выступление в группе Лиги конференций Озвучены призовые "Кайрата" за удачное выступление в группе Лиги конференций
28 августа, 13:43
Футбол
Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций Стало известно расписание матчей "Кайрата" в группе Лиги конференций
28 августа, 13:14
Футбол
"Впервые будет играть на два фронта". В Азербайджане высказались о "Кайрате" и его лидерах "Впервые будет играть на два фронта". В Азербайджане высказались о "Кайрате" и его лидерах
28 августа, 11:05
Футбол
Возвращение в Карабах, европейский опыт и громкий скандал. Чем интересен соперник "Кайрата" по Лиге конференций Возвращение в Карабах, европейский опыт и громкий скандал. Чем интересен соперник "Кайрата" по Лиге конференций
28 августа, 09:41
Футбол
Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны" Соперник "Кайрата" по группе Лиги конференций собрался подписать экс-игрока "Астаны"
28 августа, 07:25
Футбол
"Должны побороться за выход в плей-офф". Cпециалист - о жеребьевке для "Кайрата" в группе Лиги конференций "Должны побороться за выход в плей-офф". Cпециалист - о жеребьевке для "Кайрата" в группе Лиги конференций
28 августа, 00:00
Футбол
"Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций "Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций
27 августа, 21:39
Футбол
Враг АПОЭЛа и плохое воспоминание "Иртыша". Знакомимся с соперником "Кайрата" по группе Лиги конференций Враг АПОЭЛа и плохое воспоминание "Иртыша". Знакомимся с соперником "Кайрата" по группе Лиги конференций
27 августа, 20:11
Футбол
"Базель": плагиат "Барселоны", игры с "Тоболом" и фанат-легенда. Что известно о сопернике "Кайрата" по Лиге конференций "Базель": плагиат "Барселоны", игры с "Тоболом" и фанат-легенда. Что известно о сопернике "Кайрата" по Лиге конференций
27 августа, 19:50
Футбол
Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций Один из соперников обратился к "Кайрату" на казахском языке после жеребьевки группы Лиги конференций
27 августа, 18:22
Футбол
Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы Разгромивший "Кайрат" клуб узнал соперников по группе Лиги Европы
27 августа, 18:01
Футбол
Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций Стали известны соперники "Кайрата" по группе Лиги конференций
27 августа, 12:55
Футбол
"Чтобы мы могли зарабатывать". Боранбаев рассказал, почему "Кайрат" не продал права на показ матча телеканалу Qazsport "Чтобы мы могли зарабатывать". Боранбаев рассказал, почему "Кайрат" не продал права на показ матча телеканалу Qazsport
27 августа, 09:56
Футбол
Первая в истории группа "Кайрата". Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций Первая в истории группа "Кайрата". Прямая трансляция жеребьевки Лиги конференций
27 августа, 08:51
Футбол
"Кайрат" вместе с "Ромой" и "Тоттенхэмом". Определились все участники группового этапа Лиги конференций "Кайрат" вместе с "Ромой" и "Тоттенхэмом". Определились все участники группового этапа Лиги конференций
27 августа, 07:13
Футбол
Новая схема, обилие моментов и уверенная победа. Как "Кайрат" вышел в дебютную евроосень Новая схема, обилие моментов и уверенная победа. Как "Кайрат" вышел в дебютную евроосень
27 августа, 01:20
Футбол
"Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций "Шахтер" потерпел фиаско в Израиле и остался без группы Лиги конференций
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus