"Кайрат" выступил с заявлением о домашнем матче в группе Лиге конференций

Алматинский "Кайрат" выступил с заявлением по поводу допуска зрителей на домашний матч с "Монией" в рамках группового этапа Лиги конференций.

ФК "Кайрат" информирует болельщиков о том, что решение о проведении матча против "Омонии" со зрителями или без зрителей на данный момент не принято.

Мы прилагаем все усилия для урегулирования данного вопроса, окончательное решение будет принято главным государственным санитарным врачом города Алматы – Бекшиным Ж.М.

Матч "Кайрат" - "Омония" пройдет 16-го сентября, в 20:30 на Центральном стадионе города Алматы", - говорится в сообщении.

Помимо кипрского клуба соперниками "Кайрата" по группе Лиги конференций стали швейцарский "Базель" м азербайджанский "Карабах". Расписание игр доступно здесь.

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