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Перейдет в новый вес? Дамир Исмагулов раскрыл сроки следующего боя в UFC

Ему предлагали выйти в клетку уже через пять недель.

Перейдет в новый вес? Дамир Исмагулов раскрыл сроки следующего боя в UFC
Фото: UFC©
Новости спорта Единоборства
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Казахский боец из России Дамир Исмагулов в интервью You-Tube каналу Территория ММА поделился дальнейшими планами, передает корреспондент Vesti.kz. В ходе беседы он озвучил сроки проведения следующего поединка в UFC и новую весовую категорию.

"Я мог провести еще один бой через пять недель, но никак не успеваю подготовиться. Хочу провести бой в сентябре. Мне нельзя допускать ошибок. Я выбрал оптимальное время. Сейчас с боями очень сложно. Если мне назначат время и соперника, то я подготовлюсь. Саят говорит, что пары забиты. Остается ждать или на коротком уведомлении, или если где-то кто-то появится.

Еще один вопрос, в каком весе я буду выступать. Возможно, я спущусь в полулегкий. Там я вижу свои перспективы на попадание в топ-5. Я для этой категории буду с очень хорошими данными. Там могу быстрее подняться на вершину", - отметил Исмагулов.

В мае Исмагулов провел первый бой после двухлетнего перерыва и решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд. Все бои спортсмен провел в легком весе.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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