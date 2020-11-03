Fight Nights возвращается в Казахстан? Еще один шанс для Куата Хамитова и для молодых бойцов

Известный российский ММА-промоушен Fight Nights Global (FNG) был продан менеджерской компании AMC, об этом ранее официально заявил руководитель компании Камил Гаджиев. В своем интервью журналисту Игорю Лазорину промоутер сообщил о подробностях сделки и возможных локациях следующих турниров. Корреспондент Vesti.kz предположил, что дадут казахстанскому ММА новые вливания в лигу FNG.
Со второго ноября один из лучших российских промоушенов был официально переименован в AMC Fight Nights Global, сумма сделки превысила 100 миллионов рублей. Теперь владельцем компании является Амир Мурадов, а экс-глава лиги Гаджиев сохранит за собой пост президента. Со слов обоих, промоушен будет проводить не больше десяти турниров в год. Как позже заявил подробнее Камил, проведение турниров рассматривается в нескольких привычных компании локациях: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казахстан, а также добавят турнир в Махачкале.
В последний раз турнир Fight Nights проходил в Казахстане больше двух лет назад. В августе 2018 года столичный ледовый дворец "Алау" принял событие, которое возглавил нашумевший
чемпионский бой между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым
(13-4) и Тагиром Уланбековым
(13-1) из России. Это было уже четвертое мероприятие FNG в Казахстане. Предыдущие турниры также возглавляли бои с участием местных бойцов – Жумагулов против Вартана Асатряна
(20-8) и Тайсона Нэма
(20-11-1) (2017-2018), Куат Хамитов
(19-6-2) против Питера Куилли
(11-5-1) (2017).
Если смотреть на ситуацию в лиге со стороны казахстанского ММА, то очевидным будет то, что сейчас у страны нет преимущества в проведении турниров, которое обосновано наличием местного чемпиона. Жумагулов уже покинул промоушен и дебютировал
в UFC, а Хамитов добирался до битвы за пояс, но после поражения
потерялся из виду на полтора года. В сентябре этого года за пояс в среднем весе бились Даурен Ермеков
(14-5) и Владимир Минеев
(14-1-1), однако борьбы не получилось
, и рука российского фаворита была поднята вверх. На том же турнире титульную схватку проиграл полулегковес Муратбек Касымбай
(8-3), уступивший
единогласным решением россиянину Мухаммеду Эминову
(10-1).
Прямо сейчас слабо верится, что Ермекова и Касымбая ждут незамедлительные реванши или очередные титульные бои, но есть надежда на Хамитова. В прошлом месяце Гаджиев заявил, что не прочь провести турнир в Казахстане в конце этого года, который возглавил бы бой Куата. Но в своем обращении Камил заявил, что многое зависит от эпидемиологической ситуации. После этого уже сам Найман объявил
дату своего следующего боя, сказав, что он состоится в Магнитогорске (Россия). Поэтому, стоит признать, что в этом году реализовать планы Гаджиева уже не получится. Но все основные цели руководство FNG ставит как раз к 2021 году.
Вполне вероятно, что в следующем году организаторам удастся провести турнир в Казахстане, а в главном бою будет драться именно Хамитов. Это очень хорошо для роста отечественного ММА. На прошедших четырех турнирах, которые состоялись в Нур-Султане и Алматы, в клетке себя показало большое количество местных файтеров. На FNG 65
выступили семь казахстанцев, на FNG 80
– 18, на FNG 86
– 12, а на FNG 88
– еще десять. Эти турниры дали отличную возможность Адилю Боранбаеву
(11-6-1), Жасулану Акимжанову
(4-2), Георгию Кичигину
(21-5), Жуману Жумабекову
(6-3), Сабиту Жусупову
(9-3-0-1), Ассу Алмабаеву
(10-1). Кроме того, именно на этих этих событиях дебютировали Нуржан Акишев
(6-1) и Николай Самсуев
(3-0), а Артем Резников
(17-6) вовсе начал свою действующую победную серию на одном из домашних соревнований FNG (Артем выиграл пять поединков подряд).
После прихода нового владельца у организации появятся и дополнительные финансовые вливания, которые позволят подписывать известных бойцов, устраивать турниры высокого уровня. Для Казахстана регулярное проведение турниров будет говорить о предоставленной возможности дарить миру ММА перспективных местных бойцов, которые могут сделать свои первые серьезные карьерные шаги прямо здесь и сейчас.
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