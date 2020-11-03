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Fight Nights возвращается в Казахстан? Еще один шанс для Куата Хамитова и для молодых бойцов

В последний раз турнир возглавил Жалгас Жумагулов.

Fight Nights возвращается в Казахстан? Еще один шанс для Куата Хамитова и для молодых бойцов
Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global©️
Новости спорта Единоборства
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Известный российский ММА-промоушен Fight Nights Global (FNG) был продан менеджерской компании AMC, об этом ранее официально заявил руководитель компании Камил Гаджиев. В своем интервью журналисту Игорю Лазорину промоутер сообщил о подробностях сделки и возможных локациях следующих турниров. Корреспондент Vesti.kz предположил, что дадут казахстанскому ММА новые вливания в лигу FNG.

Со второго ноября один из лучших российских промоушенов был официально переименован в AMC Fight Nights Global, сумма сделки превысила 100 миллионов рублей. Теперь владельцем компании является Амир Мурадов, а экс-глава лиги Гаджиев сохранит за собой пост президента. Со слов обоих, промоушен будет проводить не больше десяти турниров в год. Как позже заявил подробнее Камил, проведение турниров рассматривается в нескольких привычных компании локациях: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казахстан, а также добавят турнир в Махачкале.


В последний раз турнир Fight Nights проходил в Казахстане больше двух лет назад. В августе 2018 года столичный ледовый дворец "Алау" принял событие, которое возглавил нашумевший чемпионский бой между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым (13-4) и Тагиром Уланбековым (13-1) из России. Это было уже четвертое мероприятие FNG в Казахстане. Предыдущие турниры также возглавляли бои с участием местных бойцов – Жумагулов против Вартана Асатряна (20-8) и Тайсона Нэма (20-11-1) (2017-2018), Куат Хамитов (19-6-2) против Питера Куилли (11-5-1) (2017).



Если смотреть на ситуацию в лиге со стороны казахстанского ММА, то очевидным будет то, что сейчас у страны нет преимущества в проведении турниров, которое обосновано наличием местного чемпиона. Жумагулов уже покинул промоушен и дебютировал в UFC, а Хамитов добирался до битвы за пояс, но после поражения потерялся из виду на полтора года. В сентябре этого года за пояс в среднем весе бились Даурен Ермеков (14-5) и Владимир Минеев (14-1-1), однако борьбы не получилось, и рука российского фаворита была поднята вверх. На том же турнире титульную схватку проиграл полулегковес Муратбек Касымбай (8-3), уступивший единогласным решением россиянину Мухаммеду Эминову (10-1).

Прямо сейчас слабо верится, что Ермекова и Касымбая ждут незамедлительные реванши или очередные титульные бои, но есть надежда на Хамитова. В прошлом месяце Гаджиев заявил, что не прочь провести турнир в Казахстане в конце этого года, который возглавил бы бой Куата. Но в своем обращении Камил заявил, что многое зависит от эпидемиологической ситуации. После этого уже сам Найман объявил дату своего следующего боя, сказав, что он состоится в Магнитогорске (Россия). Поэтому, стоит признать, что в этом году реализовать планы Гаджиева уже не получится. Но все основные цели руководство FNG ставит как раз к 2021 году.



Вполне вероятно, что в следующем году организаторам удастся провести турнир в Казахстане, а в главном бою будет драться именно Хамитов. Это очень хорошо для роста отечественного ММА. На прошедших четырех турнирах, которые состоялись в Нур-Султане и Алматы, в клетке себя показало большое количество местных файтеров. На FNG 65 выступили семь казахстанцев, на FNG 80 – 18, на FNG 86 – 12, а на FNG 88 – еще десять. Эти турниры дали отличную возможность Адилю Боранбаеву (11-6-1), Жасулану Акимжанову (4-2), Георгию Кичигину (21-5), Жуману Жумабекову (6-3), Сабиту Жусупову (9-3-0-1), Ассу Алмабаеву (10-1). Кроме того, именно на этих этих событиях дебютировали Нуржан Акишев (6-1) и Николай Самсуев (3-0), а Артем Резников (17-6) вовсе начал свою действующую победную серию на одном из домашних соревнований FNG (Артем выиграл пять поединков подряд).

После прихода нового владельца у организации появятся и дополнительные финансовые вливания, которые позволят подписывать известных бойцов, устраивать турниры высокого уровня. Для Казахстана регулярное проведение турниров будет говорить о предоставленной возможности дарить миру ММА перспективных местных бойцов, которые могут сделать свои первые серьезные карьерные шаги прямо здесь и сейчас.

 

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Метки:
Хамитов Куат Жумагулов Жалгас Ермеков Даурен Бои по смешанным правилам Казахстан Россия MMA UFC Актобе

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