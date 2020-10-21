Хабиб и Гэтжи провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем

В сети появилось видео дуэли взглядов чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
и американца Джастина Гэтжи
, сообщает "Р-Спорт
".
В среду, 21 октября, спортсмены вместе с главой промоушена Даной Уайтом приняли участие в пресс-конференции, а затем традиционно встретились лицом к лицу.
Дуэль взглядов прошла в уважительном формате, бойцы обменялись рукопожатиями.
Поединок Нурмагомедова и Гэтжи за чемпионский пояс лиги в легком весе возглавит турнир UFC 254
, который состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.