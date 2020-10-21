Хабиб и Гэтжи провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем

Они сойдутся в главном поединке на турнире UFC 24 октября.

Фото: UFC ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 20:42
В сети появилось видео дуэли взглядов чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, сообщает "Р-Спорт".

В среду, 21 октября, спортсмены вместе с главой промоушена Даной Уайтом приняли участие в пресс-конференции, а затем традиционно встретились лицом к лицу.

Дуэль взглядов прошла в уважительном формате, бойцы обменялись рукопожатиями.


Поединок Нурмагомедова и Гэтжи за чемпионский пояс лиги в легком весе возглавит турнир UFC 254, который состоится 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
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Сегодня 20:42
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