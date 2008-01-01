Известный казахстанский стендап-комик сделал прогноз на бой Хабиба против Гэтжи

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров
считает, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
не оставит шансов американцу Джастину Гэтжи в главном бою турнира в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz
.
Свой короткий прогноз Сабуров дал для официальной страницы UFC Russia в Instagram.
Добавим, что на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби также сразятся
два казахстанских бойца. Шавкат Рахмонов
встретится с опытным бразильцем Алексом Оливейрой, а Сергею Морозову
должны подобрать нового соперника. Прежний - двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов был госпитализирован
в больницу и снялся с боя.