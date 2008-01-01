Известный казахстанский стендап-комик сделал прогноз на бой Хабиба против Гэтжи

Бой непобедимого российского бойца против американца станет главным на турнире UFC 254.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Gazeta.ru ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 23:20
Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров считает, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не оставит шансов американцу Джастину Гэтжи в главном бою турнира в Абу-Даби, передает корреспондент Vesti.kz.

Свой короткий прогноз Сабуров дал для официальной страницы UFC Russia в Instagram.

Добавим, что на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби также сразятся два казахстанских бойца. Шавкат Рахмонов встретится с опытным бразильцем Алексом Оливейрой, а Сергею Морозову должны подобрать нового соперника. Прежний - двоюродный брат Хабиба Умар Нурмагомедов был госпитализирован в больницу и снялся с боя.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC Морозов Сергей Рахмонов Шавкат
Единоборства
0
Сегодня 23:20
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