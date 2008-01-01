Определилось расписание боев на турнире UFC 254 с участием Рахмонова и Морозова

В главном бою вечера Хабиб встретится с Гэтжи.

Шавкат Рахмонов. Фото: M1 Global ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 12:01
Стали известны расписание боев и время начала турнира UFC 254 с участием казахстанских бойцов Сергея Морозова и Шавката Рахмонова, передает корреспондент Vesti.kz.

Турнир пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. Ранние прелимы начнутся в 20:15 по времени Нур-Султана. В них был заявлен бой казахстанца Сергея Морозова и брата Хабиба Умара Нурмагомедова. Для обоих это был бы дебют в организации. Но 18 октября соперника Морозова госпитализировали в одну из больниц Абу-Даби, и он, скорее всего, не выйдет на ринг. Российскому бойцу срочно ищут замену.

Предварительный кард стартует в 22:00 по времени Нур-Султана. Здесь Шавкат Рахмонов будет драться против опытного бразильца Алекса Оливейры. 

Основной кард начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. В главном бою чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будет драться с американцем Джастином Гэтжи.
Метки:
Рахмонов Шавкат Морозов Сергей UFC
Единоборства
0
Сегодня 12:01
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