Определилось расписание боев на турнире UFC 254 с участием Рахмонова и Морозова

Стали известны расписание боев и время начала турнира UFC 254
с участием казахстанских бойцов Сергея Морозова
и Шавката Рахмонова
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Турнир пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. Ранние прелимы начнутся в 20:15 по времени Нур-Султана. В них был заявлен бой казахстанца Сергея Морозова и брата Хабиба Умара Нурмагомедова
. Для обоих это был бы дебют в организации. Но 18 октября соперника Морозова госпитализировали
в одну из больниц Абу-Даби, и он, скорее всего, не выйдет на ринг. Российскому бойцу срочно ищут
замену.
Предварительный кард стартует в 22:00 по времени Нур-Султана. Здесь Шавкат Рахмонов будет драться против опытного бразильца Алекса Оливейры.
Основной кард начнется в 23:30 по времени Нур-Султана. В главном бою чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
будет драться с американцем Джастином Гэтжи.