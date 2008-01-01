Спортивный канал показал трогательный анимационный ролик о Хабибе и его отце

Телеканал BT Sport представил зрителям анимационный ролик, посвященный карьере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, сообщает "Чемпионат
".
В коротком ролике, опубликованном перед предстоящим поединком Хабиба с Джастином Гэтжи, вспоминаются знаковые моменты из жизни Хабиба - его борьба с медведем, невозможность отца Хабиба получить визу в США и смерть Абдулманапа Нурмагомедова
. Предстоящий бой станет для Хабиба Нурмагомедова первым после смерти его отца и тренера.
32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.