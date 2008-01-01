Спортивный канал показал трогательный анимационный ролик о Хабибе и его отце

24 октября чемпион UFC будет защищать титул в поединке против Джастина Гэтжи.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото: Чемпионат.com ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 09:28
Телеканал BT Sport представил зрителям анимационный ролик, посвященный карьере чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и его отцу Абдулманапу Нурмагомедову, сообщает "Чемпионат".

В коротком ролике, опубликованном перед предстоящим поединком Хабиба с Джастином Гэтжи, вспоминаются знаковые моменты из жизни Хабиба - его борьба с медведем, невозможность отца Хабиба получить визу в США и смерть Абдулманапа Нурмагомедова. Предстоящий бой станет для Хабиба Нурмагомедова первым после смерти его отца и тренера.



32-летний Хабиб Нурмагомедов дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC
Единоборства
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Сегодня 09:28
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