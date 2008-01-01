Хабиб рассказал о состоянии своего брата и несостоявшегося соперника казахстанца на турнире UFC

Его экстренно госпитализировали в Дубае.

Умар и Хабиб Нурмагомедовы. Фото: Fighttime.ru©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 08:27
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который попал в одну из больниц в Дубае, сообщает "Чемпионат".

Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC на турнире 24 октября, где в главном бою Хабиб будет драться против Джастина Гэтжи. Соперником Умара был казахстанец Сергей Морозов.

"Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка. Значит, так было суждено", - написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Сергей Морозов, также должен был провести дебютный бой в UFC. Команда казахстанца не теряет надежды все-таки дебютировать 24 октября. Нескольким бойцам было предложено выйти на замену Умару Нурмагомедову. 
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Нурмагомедов Хабиб Морозов Сергей UFC
Единоборства
0
Сегодня 08:27
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