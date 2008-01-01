Хабиб рассказал о состоянии своего брата и несостоявшегося соперника казахстанца на турнире UFC

Чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
рассказал о состоянии двоюродного брата Умара Нурмагомедова, который попал в одну из больниц в Дубае, сообщает "Чемпионат
".
Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC на турнире 24 октября, где в главном бою Хабиб будет драться против Джастина Гэтжи. Соперником Умара был казахстанец Сергей Морозов
.
"Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но, несмотря на это, он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. Выздоравливай, братишка. Значит, так было суждено", - написал Хабиб на своей странице в Instagram.
Сергей Морозов
, также должен был провести
дебютный бой в UFC. Команда казахстанца не теряет
надежды все-таки дебютировать 24 октября. Нескольким бойцам было предложено выйти на замену Умару Нурмагомедову.