Российский боец Нурмагомедов за 51 секунду нокаутировал соперника на турнире UFC

Турнир прошел на Бойцовском острове в Абу-Даби.

Саид Нурмагомедов. Фото: Getty Images©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 11:11
В Абу-Даби завершился турнир UFC Fight Night 180. Одну из самых эффектных побед одержал россиянин Саид Нурмагомедов, сообщает "Р-Спорт".

Он открыл минувшее шоу промоушена поединком против дебютанта лиги Марка Штригля. Уже на первой минуте Нурмагомедов сразил филиппинца ударами руками, после чего жестким добиванием вынудил рефери остановить схватку.

Для 28-летнего россиянина эта победа стала самой быстрой в профессиональной карьере. Боец легчайшего дивизиона выиграл 14-й поединок при двух поражениях.


Добавим, что Саид Нурмагомедов не является родственником чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они - однофамильцы. 
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UFC
Единоборства
0
Сегодня 11:11
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