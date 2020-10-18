Российский боец Нурмагомедов за 51 секунду нокаутировал соперника на турнире UFC

В Абу-Даби завершился турнир UFC Fight Night 180
. Одну из самых эффектных побед одержал россиянин Саид Нурмагомедов
, сообщает "Р-Спорт"
.
Он открыл минувшее шоу промоушена поединком против дебютанта лиги Марка Штригля. Уже на первой минуте Нурмагомедов сразил филиппинца ударами руками, после чего жестким добиванием вынудил рефери остановить схватку.
Для 28-летнего россиянина эта победа стала самой быстрой в профессиональной карьере. Боец легчайшего дивизиона выиграл 14-й поединок при двух поражениях.
Добавим, что Саид Нурмагомедов не является родственником чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Они - однофамильцы.