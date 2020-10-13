Друг Конора предложил уволить из UFC обидчика Куата Хамитова

Российский боец не впечатлил специалистов в последнем поединке.

Конор и Артем Лобов. Фото: Superkarate.ru ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 22:08
Выступавший ранее в UFC ирландский боец Артем Лобов резко высказался в адрес россиянина Зубайры Тухугова, сообщает "Р-Спорт".

Ирландец российского происхождения известен близкими отношениями с Конором Макгрегором. Лобов активно участвовал в конфронтации с командой Хабиба Нурмагомедова, куда входит и Тухугов.

"На мой взгляд, сейчас его стоит уволить из UFC. Давайте посмотрим на это объективно. Тухугов недавно вернулся после двухлетней дисквалификации за прием стероидов, а потом провалил весогонку, что Дана Уайт ненавидит. Дальше он не просто проиграл бой, а все время убегал от своего соперника. Если этот парень и останется в UFC, то только благодаря Хабибу", - приводит слова Лобова MMA Fighting.

При этом ирландец добавил, что по-прежнему готов подраться с Тухуговым даже бесплатно. "Я не перестану бросать вызов этому парню. Наш бой должен состояться", - сказал Лобов.

Отметим, что Тухугов в свое время дрался с казахстанским бойцом Куатом Хамитовым. Это случилось на турнире в Алматы в 2013-м году. Тогда раздельным решением судей победил Тухугов.
Метки:
Хамитов Куат UFC МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб MMA Казахстан
Единоборства
0
Сегодня 22:08
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