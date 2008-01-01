Объявлены дата и место следующего боя Куата Хамитова

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов
назвал место и дату своего следующего поединка, передает корреспондент Vesti.kz
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"Официально! 4 декабря, Магнитогорск, Россия! Шесть недель до боя. Начали подготовку", - написал спортсмен на своей странице в Instagram. Соперник и другие подробности турнира пока неизвестны.
Отметим, что в своем последнем бою в сентябре 2020 года на турнире Fight Nights Global Хамитов одержал
свою первую за четыре года победу. Он досрочно победил Ахмад-Хана Бокова.
После этого Хамитов вызвал
на бой скандального российского бойца Вячеслава Дацика. А Fight Nights анонсировал
следующий поединок Наймана в Казахстане.