Объявлены дата и место следующего боя Куата Хамитова

Соперник скандально известного казахстанского бойца пока неизвестен.

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 20:09
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов назвал место и дату своего следующего поединка, передает корреспондент Vesti.kz.

"Официально! 4 декабря, Магнитогорск, Россия! Шесть недель до боя. Начали подготовку", - написал спортсмен на своей странице в Instagram. Соперник и другие подробности турнира пока неизвестны.

Отметим, что в своем последнем бою в сентябре 2020 года на турнире Fight Nights Global Хамитов одержал свою первую за четыре года победу. Он досрочно победил Ахмад-Хана Бокова.

После этого Хамитов вызвал на бой скандального российского бойца Вячеслава Дацика. А Fight Nights анонсировал следующий поединок Наймана в Казахстане. 
Метки:
Хамитов Куат MMA Казахстан
Единоборства
0
Сегодня 20:09
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