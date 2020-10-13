Хабиб объяснил причину отказа от съемок в шоу с МакГрегором

Российский чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
рассказал в интервью для ESPN, почему отказался от участия в шоу The Ultimate Fighter, передает "Р-Спорт
".
По словам спортсмена, ему не хочется пересекаться на одной съемочной площадке с ирландским бойцом Конором МакГрегором
.
"Это шоу - хороший повод для него привлечь к себе внимание. Я не хочу этого и не буду этим заниматься. Даже если мне предложат пять миллиардов долларов, даже если мне предложат возглавить UFC", - заявил Нурмагомедов.
Чемпион также отметил, что его противостояние с ирландцем закончи лось шестого октября 2019 года, сейчас его интересуют новые вызовы. В октябре 2019 Нурмагомедов досрочно победил
МакГрегора на турнире UFC, после чего устроил потасовку в зрительном зале.