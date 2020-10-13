Хабиб объяснил причину отказа от съемок в шоу с МакГрегором

Между бойцами напряженные отношения.

Фото: AP ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 15:36
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в интервью для ESPN, почему отказался от участия в шоу The Ultimate Fighter, передает "Р-Спорт".

По словам спортсмена, ему не хочется пересекаться на одной съемочной площадке с ирландским бойцом Конором МакГрегором.

"Это шоу - хороший повод для него привлечь к себе внимание. Я не хочу этого и не буду этим заниматься. Даже если мне предложат пять миллиардов долларов, даже если мне предложат возглавить UFC", - заявил Нурмагомедов.

Чемпион также отметил, что его противостояние с ирландцем закончи лось шестого октября 2019 года, сейчас его интересуют новые вызовы. В октябре 2019 Нурмагомедов досрочно победил МакГрегора на турнире UFC, после чего устроил потасовку в зрительном зале. 
Метки:
Нурмагомедов Хабиб МакГрегор Конор UFC
Единоборства
0
Сегодня 15:36
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