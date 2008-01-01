"Главный мерзавец" UFC поддержал действующего президента США

В ноябре в США пройдут очередные президентские выборы.

Хорхе Масвидаль. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Единоборства
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Вчера 23:52
Американский боец ММА Хорхе Масвидаль выступил в поддержку президента США Дональда Трампа, раскритиковав идеи социализма, сообщает "Р-Спорт".

Спортсмен неоднократно высказывался в поддержку действующего главы государства, соперником которого на предстоящих президентских выборах в США будет Джо Байден.

"С тех времен, когда я был высотой по колено, мне рассказывали об ужасах коммунизма и социализма. Мы либо переизберем президента Трампа и сделаем Америку снова великой, либо позволим Байдену и левым радикалам отправить нас вниз по скользкой дорожке социализма и нищеты", - приводит слова Масвидаля MMA Mania.

На данный момент боец выступает в промоушене UFC, он владеет символическим поясом "главного мерзавца" организации. В 2019 году Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории лиги, за пять секунд одолев Бена Аскрена. Всего за годы карьеры в MMA американец одержал 35 побед при 14 поражениях.
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Единоборства
0
Вчера 23:52
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