"Главный мерзавец" UFC поддержал действующего президента США

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль
выступил в поддержку президента США Дональда Трампа, раскритиковав идеи социализма, сообщает "Р-Спорт".
Спортсмен неоднократно высказывался в поддержку действующего главы государства, соперником которого на предстоящих президентских выборах в США будет Джо Байден.
"С тех времен, когда я был высотой по колено, мне рассказывали об ужасах коммунизма и социализма. Мы либо переизберем президента Трампа и сделаем Америку снова великой, либо позволим Байдену и левым радикалам отправить нас вниз по скользкой дорожке социализма и нищеты", - приводит слова Масвидаля MMA Mania.
На данный момент боец выступает в промоушене UFC, он владеет символическим поясом "главного мерзавца" организации. В 2019 году Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории лиги, за пять секунд одолев Бена Аскрена. Всего за годы карьеры в MMA американец одержал 35 побед при 14 поражениях.