Получивший вызов от Хамитова скандальный боец выйдет из тюрьмы досрочно

Его посадили за нарушение государственной границы.

Вячеслав Дацик. Фото: Sport-express.ru ©
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Сегодня 17:04
Известный российский боец по ММА Вячеслав Дацик 13 октября должен выйти из тюрьмы досрочно. В конце сентября вызов Дацику бросил казахстанский боец Куат Хамитов, одержавший победу на турнире Fight Nights Global. 

Как сообщил "Чемпионат" ходатайство Дацика об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика было вынесено 2 октября и вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.

Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам.

Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорен к году тюрьмы.
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Сегодня 17:04
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