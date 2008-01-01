Получивший вызов от Хамитова скандальный боец выйдет из тюрьмы досрочно

Известный российский боец по ММА Вячеслав Дацик
13 октября должен выйти из тюрьмы досрочно. В конце сентября вызов Дацику бросил
казахстанский боец Куат Хамитов
, одержавший победу на турнире Fight Nights Global.
Как сообщил "Чемпионат
" ходатайство Дацика об условно-досрочном освобождении было удовлетворено. Постановление об удовлетворении ходатайства Дацика было вынесено 2 октября и вступит в силу 13 октября, если не будет обжаловано.
Напомним, в декабре 2019 года Дацика задержали на границе с Эстонией. Двое мужчин незаконно пересекли границу России по руслу реки Нарвы на участке пограничной заставы. Их нашли эстонские пограничники и передали российским коллегам.
Как позже объяснила супруга бойца, спортсмен пытался помочь своему другу перебраться через границу, но вскоре был задержан пограничниками. В июне Дацик был приговорен к году тюрьмы.