"Был готов сесть в тюрьму, но не проиграть". Хабиб вспомнил победу над Конором в годовщину их боя

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
в Instagram опубликовал кадры своего поединка против ирландца Конора МакГрегора
в годовщину этого противостояния, сообщает "Р-Спорт
".
Спортсмены встретились в октагоне в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом и защитил чемпионский пояс UFC
в легком весе.
"Только бизнес для них, но не для меня... Это был вечер, когда разлетелись маски и пара горцев писала историю в центре Вегаса кровью соперников", - подписал Нурмагомедов пост.
В Instagram-stories россиянин продолжил тему и заявил, что команде МакГрегора нужно запомнить дату поражения как "день разгрома". "Тем вечером я готов был сесть в тюрьму, но только ни в коем случае не проиграть", - добавил Нурмагомедов под фотографией потасовки между его командой и представителями МакГрегора.
Напомним, что после досрочной победы над ирландцем Хабиб устроил потасовку сначала в октагоне, а потом и вне его. За это ему грозил тюремный срок.