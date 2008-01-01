"Я выиграл у Жалгаса и даже получил гонорар за победу". Российский боец - о поражении от Жумагулова, судействе и реванше с казахстанцем в UFC

Их бой за титул в 2018 году вызвал много споров.

Жалгас Жумагулов. Фото: FNG ©
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Сегодня 14:00
Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков, выступающий сейчас в UFC, в интервью Youtube-каналу USACHEV TV рассказал о скандальном поединке с Жалгасом Жумагуловым и возможном реванше с казахстанским бойцом.

В августе 2018 года Уланбеков, являясь действующим чемпионом Fight Nights, дрался против Жалгаса Жумагулова. По итогам пяти раундов судьи отдали победу казахстанцу, что вызвало недовольство болельщиков.

- Как вы отреагировали на решение судей, которые отдали победу Жалгасу Жумагулову, а не вам?

- Я тогда считал, что выиграл тот бой. И сейчас мнение не изменил. Мы - мужчины. Зачем терять голову от этого? Было и прошло. Я уважительно отношусь к Жалгасу. У меня к нему уважительное и хорошее отношение. Мы подрались, подняли его руку, хотя должны были поднять мою. Несмотря на это, я уважаю этого парня и республику, откуда он родом. У нас очень много друзей и братьев в братской стране Казахстан.



- Камил Гаджиев публично в интервью неоднократно говорил, что тогда судьи должны были отдать победу вам. Что он сказал лично вам?

- Я вам скажу больше. Камил выплатил мне гонорар за победу.

- Хотели бы встретиться с Жумагуловым в UFC?

- Думаю, что рано. Я не собираюсь кричать и бросать вызовы: "Выходи и дерись со мной". Если вдруг сойдемся, выйдем и пожмем руки, но в данный момент мы оба не нацелены на этот бой.

Отметим, что Уланбеков готовится к дебюту в UFC, его соперником станет боец из Бразилии Бруно Силва. Жалгас Жумагулов уже дебютировал в лучшей лиге мира - судейским решением он уступил Раулиану Пайве.
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Жумагулов Жалгас UFC Казахстан MMA Актобе
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Сегодня 14:00
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