"Я выиграл у Жалгаса и даже получил гонорар за победу". Российский боец - о поражении от Жумагулова, судействе и реванше с казахстанцем в UFC

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков
, выступающий сейчас в UFC
, в интервью Youtube-каналу USACHEV TV рассказал о скандальном поединке с Жалгасом Жумагуловым
и возможном реванше с казахстанским бойцом.
В августе 2018 года Уланбеков, являясь действующим чемпионом Fight Nights, дрался против Жалгаса Жумагулова. По итогам пяти раундов судьи отдали победу казахстанцу, что вызвало недовольство болельщиков.
- Как вы отреагировали на решение судей, которые отдали победу Жалгасу Жумагулову, а не вам?
- Я тогда считал, что выиграл тот бой. И сейчас мнение не изменил. Мы - мужчины. Зачем терять голову от этого? Было и прошло. Я уважительно отношусь к Жалгасу. У меня к нему уважительное и хорошее отношение. Мы подрались, подняли его руку, хотя должны были поднять мою. Несмотря на это, я уважаю этого парня и республику, откуда он родом. У нас очень много друзей и братьев в братской стране Казахстан.
- Камил Гаджиев публично в интервью неоднократно говорил, что тогда судьи должны были отдать победу вам. Что он сказал лично вам?
- Я вам скажу больше. Камил выплатил мне гонорар за победу.
- Хотели бы встретиться с Жумагуловым в UFC?
- Думаю, что рано. Я не собираюсь кричать и бросать вызовы: "Выходи и дерись со мной". Если вдруг сойдемся, выйдем и пожмем руки, но в данный момент мы оба не нацелены на этот бой.
Отметим, что Уланбеков готовится к дебюту в UFC, его соперником станет боец из Бразилии Бруно Силва. Жалгас Жумагулов уже дебютировал в лучшей лиге мира - судейским решением он уступил
Раулиану Пайве.