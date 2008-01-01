Дрался с любимчиком Трампа. Американец хочет заменить травмированного соперника Рахмонова по дебюту в UFC

Американский боец UFC Брайан Барберена
(15-7) бросил вызов казахстанцу Шавкату Рахмонову
. Казахстанец должен был дебютировать в промоушене против Элизеу Залески
, но сначала помешала пандемия коронавируса, а затем бразилец травмировался
, передает корреспондент Vesti.kz
.
О готовности заменить Элизеу Барберена написал на своей странице в твиттере, ответив на пост о травме Залески. На твит американца ответил менеджер Рахмонова Саят Абдрахманов. "Давай сделаем это. Мы готовы", - написал Абдрахманов.
31-летний Барберена одержал в ММА 15 побед и потерпел семь поражений. В 2016 году он дрался с бывшим временным чемпионом UFC и любимым бойцом президента США Дональда Трампа Колби Ковингтоном. Единогласным решением судей победу одержал Ковингтон.
Рахмонов должен был драться с Залески на турнире UFC
24 октября, где в главном бою встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи.