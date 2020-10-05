Хабиб призвал своих подписчиков не носить маски

Российский чемпион UFC
в легком весе Хабиб Нурмагомедов
опубликовал пост в Instagram, где призвал подписчиков быть самими собой, сообщает "Р-Спорт
".
"Иногда просто нужно быть собой, а еще лучше, если вы вообще не будете надевать маски", - подписал пост спортсмен.
Добавим, что 9 мая Джастин Гэтжи победил Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе, получив право встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Поединок Нурмагомедов - Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254.