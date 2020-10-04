Экс-чемпионка UFC Холли Холм победила мексиканку в главном поединке турнира на "Бойцовском острове"

Американка Холли Холм
одержала победу над мексиканкой Ирэн Алданой в рамках очередного турнира UFC
, состоявшегося на "Бойцовском острове" в ОАЭ, сообщает "Р-Спорт
".
Поединок спортсменок в женском легчайшем весе возглавил шоу. По итогам пяти раундов 38-летняя Холм первенствовала единогласным судейским решением (50-44, 50-45, 50-45).
Для американки эта победа стала 14-й в карьере при пяти поражениях. Холм осталась на втором месте в рейтинге дивизиона, она является бывшей чемпионкой в легчайшем весе.
Алдана, занимающая шестую позицию этой категории, уступила в шестой раз. На счету 32-летней мексиканки осталось 12 побед.