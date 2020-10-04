Экс-чемпионка UFC Холли Холм победила мексиканку в главном поединке турнира на "Бойцовском острове"

Холм осталась вторым номером рейтинга в легчайшем весе.

Холли Холм. Фото: Mmada.net ©
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Сегодня 12:41
Американка Холли Холм одержала победу над мексиканкой Ирэн Алданой в рамках очередного турнира UFC, состоявшегося на "Бойцовском острове" в ОАЭ, сообщает "Р-Спорт".

Поединок спортсменок в женском легчайшем весе возглавил шоу. По итогам пяти раундов 38-летняя Холм первенствовала единогласным судейским решением (50-44, 50-45, 50-45).

Для американки эта победа стала 14-й в карьере при пяти поражениях. Холм осталась на втором месте в рейтинге дивизиона, она является бывшей чемпионкой в легчайшем весе.

Алдана, занимающая шестую позицию этой категории, уступила в шестой раз. На счету 32-летней мексиканки осталось 12 побед.
Метки:
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Единоборства
0
Сегодня 12:41
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