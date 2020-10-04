Дагестанский боец с французским паспортом дебютировал с победы в UFC

В трех раундах он победил соперника из США.

Нассурдин Имавов. Фото: Rambler.ru ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 08:42
Французский боец смешанного стиля (MMA) Насрудин Имавов одержал победу над американцем Джорданом Уильямсом на турнире UFC Fight Island 4, проходящем на Бойцовском острове в ОАЭ, сообщает "Р-Спорт".

Для обоих спортсменов поединок стал дебютным в лиге. Противостояние прошло в среднем весе. По итогам трех раундов 25-летний Имавов выиграл единогласным судейским решением (29-27, 29-27, 29-28).

Француз дагестанского происхождения одержал девятую победу в карьере при двух поражениях.

В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм (13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идет на серии из двух побед. В соглавном событии сойдутся Йорган де Кастро и Карлос Фелипе.
Метки:
Бои по смешанным правилам UFC
Единоборства
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Сегодня 08:42
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