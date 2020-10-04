Дагестанский боец с французским паспортом дебютировал с победы в UFC

Французский боец смешанного стиля (MMA) Насрудин Имавов
одержал победу над американцем Джорданом Уильямсом на турнире UFC Fight Island 4, проходящем на Бойцовском острове в ОАЭ, сообщает "Р-Спорт
".
Для обоих спортсменов поединок стал дебютным в лиге. Противостояние прошло в среднем весе. По итогам трех раундов 25-летний Имавов выиграл единогласным судейским решением (29-27, 29-27, 29-28).
Француз дагестанского происхождения одержал девятую победу в карьере при двух поражениях.
В главном событии вечера бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Холли Холм
(13-5-0) сразится с мексиканской спортсменкой Ирен Алданой (12-5-0), которая идет на серии из двух побед. В соглавном событии сойдутся Йорган де Кастро и Карлос Фелипе.