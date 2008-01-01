Глава UFC снова хочет организовать бой Хабиба с Фергюссоном. Их встреча срывалась 5 раз

В конце октября российский боец будет драться против Джастина Гэтжи.

Хабиб и Тони Фергюссон. Фото: Чемпионат.com ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 08:19
Президент UFC Дана Уайт сообщил, что еще рассматривает возможность боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Тони Фергюсоном, сообщает Sports Illustrated.

Бой между россиянином и американцем срывался уже пять раз. В последний раз это произошло в марте 2020 года из-за коронавируса.

"Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть" - сказал Уайт.

Бой Нурмагомедов - Гэтжи состоится 24 октября и пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Отметим, что в рамках данного турнира в октагон выйдут и два казахстанских бойца. Сергей Морозов встретится с двоюродным братом Хабиба Умаром Нурмагомедовым, а соперник Шавката Рахмонова пока не определен.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб UFC Морозов Сергей Рахмонов Шавкат
Единоборства
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Сегодня 08:19
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