Российского бойца уволили из UFC за четыре поражения подряд

Российский представитель смешанных боевых искусств (MMA) Хадис Ибрагимов
уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC
), сообщает MMA Fighting
.
Спортсмен пришел в промоушен в прошлом году, имея в активе победы во всех восьми поединках за карьеру. Однако в UFC Ибрагимов проиграл четыре раза подряд, в том числе дважды - досрочно.
Ранее россиянин был чемпионом лиги M-1 в полутяжелом весе.
По информации источника, вместе с 25-летним Ибрагимовым из UFC уволены итальянка Мара Ромеро Борелла, бразилец Юри Алькантара и американец Джефф Хьюз.