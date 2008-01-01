Российского бойца уволили из UFC за четыре поражения подряд

В лучшую лигу мира он приходил без поражений.

Хадис Ибрагимов (слева). Фото: РИА новости, Владимир Астапкович ©
Новости спорта Единоборства
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Вчера 23:39
Российский представитель смешанных боевых искусств (MMA) Хадис Ибрагимов уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает MMA Fighting.

Спортсмен пришел в промоушен в прошлом году, имея в активе победы во всех восьми поединках за карьеру. Однако в UFC Ибрагимов проиграл четыре раза подряд, в том числе дважды - досрочно.

Ранее россиянин был чемпионом лиги M-1 в полутяжелом весе.

По информации источника, вместе с 25-летним Ибрагимовым из UFC уволены итальянка Мара Ромеро Борелла, бразилец Юри Алькантара и американец Джефф Хьюз.
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UFC
Единоборства
0
Вчера 23:39
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