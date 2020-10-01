Президент UFC назвал виновного в срыве реванша между Конором и Хабибом

В первом бою осенью 2018 года досрочную победу одержал российский боец.

Хабиб и Конор. Фото: Zimbio.com ©
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Сегодня 17:13
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором сорвался по вине ирландского бойца. Реванш между бойцами откладывается, сообщает "Р-Спорт".

"Мы хотели запустить телешоу The Ultimate Fighter на ESPN и организовать реванш в рамках этого проекта. Хабиб уже был готов подписаться на это, но потом Конор начал творить полный трэш и все испортил! В итоге Нурмагомедов сказал: "К черту его". Вот и все", - приводит слова Уайта MMAFighting.

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет 24 октября в рамках турнира UFC 254 с американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, что Макгрегор проиграл Нурмагомедову осенью 2018 года. Российский боец победил болевым приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка между командами спортсменов произошла потасовка.
Метки:
МакГрегор Конор Нурмагомедов Хабиб UFC
Единоборства
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Сегодня 17:13
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