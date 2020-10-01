Президент UFC назвал виновного в срыве реванша между Конором и Хабибом

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал, что реванш Хабиба Нурмагомедова
с Конором Макгрегором
сорвался по вине ирландского бойца. Реванш между бойцами откладывается, сообщает "Р-Спорт
".
"Мы хотели запустить телешоу The Ultimate Fighter на ESPN и организовать реванш в рамках этого проекта. Хабиб уже был готов подписаться на это, но потом Конор начал творить полный трэш и все испортил! В итоге Нурмагомедов сказал: "К черту его". Вот и все", - приводит слова Уайта MMAFighting.
Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет
24 октября в рамках турнира UFC 254 с американцем Джастином Гэтжи
.
Напомним, что Макгрегор проиграл Нурмагомедову осенью 2018 года. Российский боец победил болевым приемом и защитил титул чемпиона UFC
в легком весе. После поединка между командами спортсменов произошла потасовка.