Адесанья и Коста чуть не подрались на взвешивании перед боем на UFC 253

Дуэль взглядов участников главного боя предстоящего турнира UFC
253 между Исраэлем Адесаньей
и Пауло Костой
чуть не переросла в настоящую драку, сообщает "Р-Спорт
".
Представитель Бразилии Коста продемонстрировал во время дуэли свой черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. После чего достал белый пояс (для начинающих бойцов) и заявил, что это подарок для его оппонента.
Адесанья воспринял это как проявление неуважения и запустил "подарком" в бразильского бойца. Спортсмены чуть не начали поединок прямо на сцене, но их моментально растащили секунданты.
Оба бойца ни разу не потерпели поражений на профессиональном ринге. Адесанья выиграл все 19 поединков за свою карьеру, Коста - все 13.
Турнир UFC 253 пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби и начнется 05:00 утра 27 сентября по времени Нур-Султана.