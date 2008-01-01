Нокаутировал Орловского, сбежал из "психушки" и отсидел срок за ограбление. Кому бросил вызов Куат Хамитов

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов
после своей победы
на турнире Fight Nights Global 98 удивил всех, бросив
вызов скандально известному российскому бойцу Вячеславу Дацику
. В том, что бой состоится есть большие сомнения. Хотя бы потому, что в данный момент Дацик находится в местах не столь отдаленных - отбывает срок за незаконное пересечение границы. Но в тюрьме Дацик не впервые - чем знаменит этот эксцентричный боец в материале Vesti.kz
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"Дацик, где ты? Давай устроим супербой! В супертяжелом весе - 160, 170, 250 килограммов - разницы нет. Я готов, поехали!" - сказал после боя Хамитов.
39-летний Дацик с самого детства рос агрессивным ребенком. По его собственным словам в восемь лет он покусал старшеклассников. Его поставили на учет, затем он увлекся боевыми искусствами. В частности таэквондо, дзюдо и тайским боксом.
В 1999-м году он дебютировал в смешанных единоборствах. Его соперником был такой же дебютант Андрей Арловский
- будущий чемпион UFC. Удивительно, но Дацику удалось нанести один мощный удар и отправить Арловского в нокаут.
Но следующие бои Дацика сопровождались скандалами. Он бил соперников в пах, хватал за волосы, пытался выдавливать им глаза, спорил с судьями после дисквалификаций.
В 2010-м году Дацик признался что в составе ОПГ занимался грабежами и попал под следствие. В ходе расследования его признали невменяемым и направили в психиатрическую клинику. Но спустя какое-то время боец сбежал из клиники, ограбил салон сотовой связи и скрылся. Объявился он в ... Норвегии. Пришел в отделение полиции сдал пистолет Макаров и попросил политического убежища. Но его сначала посадили в норвежскую тюрьму, а затем депортировали обратно. В России ему дали 5 лет колонии общего режима.
В 2016-м году Дацик освободился и попробовал вернуться в смешанные единоборства. Но ни один промоушен не захотел подписывать с ним контракт. В апреле 2019 он провел бой в рамках шоу "Битва за хайп". Он дрался с блогером Артемом Тарасовым. Победу отдали блогеру из-за того, что Дацик использовал запрещенные приемы. В декабре того же году он смог провести поединок в кикбоксинге против 46-летнего француза Жерома Ле Банне
. Ле Банне во втором раунде после удара в печень отправил Дацика в нокаут.
Затем Дацик бросил вызов Александру Емельяненко
. Но в июне 2020 года стало известно, что Вячеслав Дацик осужден на 1 год за незаконное пересечение границы с Эстонией в декабре 2019 год.
Официально у Дацика 13 боев в ММА - 6 побед и 7 поражений. Также он выступал в соревнованиях по кикбоксингу - выиграл 6 боев и дважды проиграл.
Всерьез ли Куат Хамитов намерен драться с Дациком, либо это очередной хайп казахстанского бойца неизвестно.