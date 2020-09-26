Нокаутировал Орловского, сбежал из "психушки" и отсидел срок за ограбление. Кому бросил вызов Куат Хамитов

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Казахстанский боец ММА Куат Хамитов после своей победы на турнире Fight Nights Global 98 удивил всех, бросив вызов скандально известному российскому бойцу Вячеславу Дацику. В том, что бой состоится есть большие сомнения. Хотя бы потому, что в данный момент Дацик находится в местах не столь отдаленных - отбывает срок за незаконное пересечение границы. Но в тюрьме Дацик не впервые - чем знаменит этот эксцентричный боец в материале Vesti.kz.
"Дацик, где ты? Давай устроим супербой! В супертяжелом весе - 160, 170, 250 килограммов - разницы нет. Я готов, поехали!" - сказал после боя Хамитов.
39-летний Дацик с самого детства рос агрессивным ребенком. По его собственным словам в восемь лет он покусал старшеклассников. Его поставили на учет, затем он увлекся боевыми искусствами. В частности таэквондо, дзюдо и тайским боксом.
В 1999-м году он дебютировал в смешанных единоборствах. Его соперником был такой же дебютант Андрей Арловский - будущий чемпион UFC. Удивительно, но Дацику удалось нанести один мощный удар и отправить Арловского в нокаут.
Но следующие бои Дацика сопровождались скандалами. Он бил соперников в пах, хватал за волосы, пытался выдавливать им глаза, спорил с судьями после дисквалификаций.
В 2010-м году Дацик признался что в составе ОПГ занимался грабежами и попал под следствие. В ходе расследования его признали невменяемым и направили в психиатрическую клинику. Но спустя какое-то время боец сбежал из клиники, ограбил салон сотовой связи и скрылся. Объявился он в ... Норвегии. Пришел в отделение полиции сдал пистолет Макаров и попросил политического убежища. Но его сначала посадили в норвежскую тюрьму, а затем депортировали обратно. В России ему дали 5 лет колонии общего режима.
В 2016-м году Дацик освободился и попробовал вернуться в смешанные единоборства. Но ни один промоушен не захотел подписывать с ним контракт. В апреле 2019 он провел бой в рамках шоу "Битва за хайп". Он дрался с блогером Артемом Тарасовым. Победу отдали блогеру из-за того, что Дацик использовал запрещенные приемы. В декабре того же году он смог провести поединок в кикбоксинге против 46-летнего француза Жерома Ле Банне. Ле Банне во втором раунде после удара в печень отправил Дацика в нокаут.
Затем Дацик бросил вызов Александру Емельяненко. Но в июне 2020 года стало известно, что Вячеслав Дацик осужден на 1 год за незаконное пересечение границы с Эстонией в декабре 2019 год.
Официально у Дацика 13 боев в ММА - 6 побед и 7 поражений. Также он выступал в соревнованиях по кикбоксингу - выиграл 6 боев и дважды проиграл.
Всерьез ли Куат Хамитов намерен драться с Дациком, либо это очередной хайп казахстанского бойца неизвестно.
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