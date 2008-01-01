Конор МакГрегор объявил о бое с Мэнни Пакьяо

Ирландец уже дрался по правилам бокса с Флойдом Мейвезером.

Конор МакГрегор. Фото: USA Today Sports ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 09:12
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор анонсировал бой с легендарным боксером Мэнни Пакьяо, сообщает "Спорт-Экспресс".

- Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество противников, множество дат. А потом случилась пандемия, и заговорили о том, что мне снова придется ждать зрителей, поэтому я отошел от ситуации. На тот момент я и так достаточно долго ждал. Ну, что было, то было - наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке, - написал ирландец в Twitter.

В начале лета МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что готовит "что-то интересное" для Конора.

МакГрегор в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он вышел в ринг против вернувшегося с пенсии лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера. Американец победил Конора нокаутом в 10-м раунде.
Метки:
МакГрегор Конор Пакьяо Мэнни Мейвезер Флойд
Единоборства
0
Сегодня 09:12
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