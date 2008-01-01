Конор МакГрегор объявил о бое с Мэнни Пакьяо

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор
анонсировал бой с легендарным боксером Мэнни Пакьяо
, сообщает "Спорт-Экспресс
".
- Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество противников, множество дат. А потом случилась пандемия, и заговорили о том, что мне снова придется ждать зрителей, поэтому я отошел от ситуации. На тот момент я и так достаточно долго ждал. Ну, что было, то было - наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке, - написал ирландец в Twitter.
В начале лета МакГрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что готовит "что-то интересное" для Конора.
МакГрегор в своей карьере провел один бой по правилам профессионального бокса. В августе 2017 года он вышел в ринг против вернувшегося с пенсии лучшего боксера современности вне зависимости от весовой категории Флойда Мейвезера
. Американец победил
Конора нокаутом в 10-м раунде.