Побеждавший Куата Хамитова боец уверенно защитил чемпионский пояс FNG

Оба спортсмена дрались на турнире в Москве.

Нариман Аббасов. Фото: Azerisport.com ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 08:21
В одном из главных боев турнира Fight Nights Global 98 азербайджанский спортсмен Нариман Аббасов успешно защитил чемпионский пояс в категории до 70,3 кг, передает корреспондент Vesti.kz.

Аббасов встретился с российским бойцом Михаилом Гогитидзе. Во втором раунде действующий чемпион провел удушающий прием и досрочно выиграл. Соперники уже встречались два года назад, и тогда нокаутом также победил Аббасов. Для представителя Азербайджана это был 28-й бой в карьере, в его активе 25 побед. 



В прошлом году за чемпионский пояс с Аббасовым сражался казахстанец Куат Хамитов, который потерпел неудачу.

На FNG 98 Хамитов дрался против Ахмед-Хана Бокова и также одержал  досрочную победу. 
Метки:
Хамитов Куат Бои по смешанным правилам MMA Казахстан
Единоборства
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Сегодня 08:21
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