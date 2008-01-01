Побеждавший Куата Хамитова боец уверенно защитил чемпионский пояс FNG

В одном из главных боев турнира Fight Nights Global 98 азербайджанский спортсмен Нариман Аббасов
успешно защитил чемпионский пояс в категории до 70,3 кг, передает корреспондент Vesti.kz
.
Аббасов встретился с российским бойцом Михаилом Гогитидзе. Во втором раунде действующий чемпион провел удушающий прием и досрочно выиграл. Соперники уже встречались два года назад, и тогда нокаутом также победил Аббасов. Для представителя Азербайджана это был 28-й бой в карьере, в его активе 25 побед.
В прошлом году за чемпионский пояс с Аббасовым сражался казахстанец Куат Хамитов
, который потерпел неудачу.
На FNG 98 Хамитов дрался против Ахмед-Хана Бокова и также одержал
досрочную победу.