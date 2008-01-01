Главный бой на турнире FNG с участием Куата Хамитова завершился скандалом. Его могут признать несостоявшимся

Главный бой турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global 98 между чемпионом организации в полусреднем весе Дмитрием Бикревым
и претендентом Шамилем Амировым
закончился скандалом, передает корреспондент Vesti.kz
. Мероприятие проходило в Москве, а в одном из соглавных поединков вечера победу одержал казахстанец Куат Хамитов.
Чемпионский поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился в третьем. Амиров нанес удар коленом по упавшему Бикреву, и судья остановил бой. По правилам удар коленом в партере запрещен, и рефери в октагоне хотел дисквалифицировать Амирова. Но после того, как главный судья несколько раз просмотрел повтор эпизода, нарушения в действиях Амирова не нашли. В итоге встал вопрос: продолжать остановленный бой или принять какое-то решение.
Решение принял президент Fight Nights Global Камил Гаджиев
. На момент остановки по судейским запискам лидировал Амиров, которому в итоге присудили победу техническим нокаутом. Также Амиров стал новым чемпионом.
Решение вызвало недовольство болельщиков. Гаджиев подчеркнул, что если после поединка авторитетные эксперты признают ошибочность судейского решения, то организация готова признать бой несостоявшимся и свести соперников снова.
Добавим, что на прошедшем турнире свою первую победу спустя продолжительное время одержал
казахстанец Куат Хамитов
, он досрочно победил Ахмад-Хана Бокова. В другом соглавном бою турнира свой чемпионский пояс в весе Хамитова успешно защитил
Нариман Аббасов из Азербайджана.