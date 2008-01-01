Видео полного боя Куата Хамитова против Ахмад-Хана Бокова на турнире FNG 98

Казахстанец одержал досрочную победу.

Куат Хамитов. Фото: Mediaworld.kz ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 07:27
В Интернете появилось видео полного боя между казахстанцем Куатом Хамитовым и Ахмад-Ханом Боковым из России на турнире Fight Nights Global 98, передает корреспондент Vesti.kz.

Хамитов уже в первом раунде провел удушающий прием и заставил соперника сдаться. Отметим, что Боков в последний момент заменил Олега Косинова, который снялся с турнира за несколько дней до его старта.

Для Хамитова эта победа стала первой в ММА за четыре года. Он посвятил ее олимпийскому чемпиону по борьбе Жаксылыку Ушкемпирову, который ушел из жизни летом. Также казахстанец бросил вызов скандально известному российскому бойцу Вячеславу Дацику.



Отметим, что в середине сентября казахстанец попал в скандал после высказываний о дезинфекторах. Его обвинили в призыве к насилию, но после разбирательств отпустили. Сам же боец сказал, что его высказывания были шуткой. 
Метки:
Хамитов Куат Бои по смешанным правилам MMA Казахстан
Единоборства
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Сегодня 07:27
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