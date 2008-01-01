"Я постоянно тренировался". Хабиб Нурмагомедов рассказал, как пережил смерть отца

Заслуженный тренер России ушел из жизни летом.

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы. Фото: Superkarate.ru ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 12:22
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что постоянно тренировался, чтобы не впасть в депрессию на фоне смерти отца, сообщает "Чемпионат".

"Я постоянно тренировался, потому что в какой-то степени это с меня снимает депрессию. Постоянно тренируюсь, мне нравится. Когда у меня нет тренировок, то меня "депресняк" накрывает. Я всю жизнь тренируюсь, и, чтобы у меня хорошая энергетика была, мне надо тренироваться.

Отец у меня такой же был. Он всегда тренировался. Его друзья всегда говорили, что, куда бы они ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Сначала он обустраивал себе место для сна, а потом искал зал для тренировок. Думаю, что у меня это от него.

Для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлюсь в развитии, это будет плохо прежде всего для меня", - сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Добавим, что Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
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Нурмагомедов Хабиб UFC
Единоборства
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Сегодня 12:22
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