"Я постоянно тренировался". Хабиб Нурмагомедов рассказал, как пережил смерть отца

Действующий чемпионв легком весерассказал, что постоянно тренировался, чтобы не впасть в депрессию на фоне смерти отца, сообщает ""."Я постоянно тренировался, потому что в какой-то степени это с меня снимает депрессию. Постоянно тренируюсь, мне нравится. Когда у меня нет тренировок, то меня "депресняк" накрывает. Я всю жизнь тренируюсь, и, чтобы у меня хорошая энергетика была, мне надо тренироваться.Отец у меня такой же был. Он всегда тренировался. Его друзья всегда говорили, что, куда бы они ни приехали, у него всегда с собой была сумка. Сначала он обустраивал себе место для сна, а потом искал зал для тренировок. Думаю, что у меня это от него.Для меня это очень важно, потому что пока я действующий спортсмен, и как только я остановлюсь в развитии, это будет плохо прежде всего для меня", - сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу UFC Russia.Добавим, что Абдулманап Нурмагомедов скончался на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.