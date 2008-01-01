Сменил ковер на сцену. Чемпион мира по казакша курес спел хит на музыкальном шоу

Бронзовый призер "Казахстан Барысы" и чемпион мира по казакша курес Руслан Абдразаков
в дуэте с певицей Бахыт Шадаевой
спел популярный хит "Алло" Ерке Есмахан и Торегали Тореали, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Абдразаков принимает участие в шоу музыкальных талантов "Егiз Лебiз" на телеканале Qazaqstan. Шоу является аналогом проекта "Две звезды". В нем известные казахстанские певцы поют в дуэте с непрофессиональными исполнителями.
По итогам каждой программы жюри выставляет оценки. Дуэт с наименьшими баллами попадает в опасную зону. Номер Руслана Абдразакова и Бахыт Шадаевой получил 10 баллов из 21 возможного. В первой программе спортсмен избежал попадания в опасную зону.
Среди непрофессиональных исполнителей, помимо Абдразакова, в проекте участвуют известная телеведущая и блогер Динара Сатжан, деятель искусств и мама Димаша Кудайбергена Светлана Айтбаева и другие.
Руслан Абдразаков дважды становился бронзовым призером турнира "Казахстан Барысы", а в 2019-м стал чемпионом мира, победив на турнире "Алем Барысы".