Прямая трансляция турнира по ММА АСА 111 с участием казахстанских бойцов

Вечер смешанных единоборств пройдет в Москве.

Асылжан Бакытжанулы и Алексей Буторин. Фото: ACA ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 14:32
19 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам ACA 111 с участием четырех казахстанских бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трое из них примут участие в основном карде, один - в предварительных боях. В предварительном поединке казахстанец Нурберген Шарипов в легчайшем весе сразится с Тамерланом Кулаевым.

В основном карде выйдут Георгий Кичигин, Асылжан Бакытжанулы и Артем Резников. Кичигин сразится с представителем Таджикистана Мамуржоном Хамдамовым, Бакытжанулы в полутяжелом весе будет драться против россиянина Алексея Буторина. 

Наконец, Артем Резников подерется с Юсуфом Раисовым. На взвешивании перед турниром Резникову стало плохо из-за весогонки. В итоге он оказался тяжелее допустимого лимита, и теперь отдаст сопернику 20 процентов от своего гонорара.

В главном бою турнира встретятся Абдул-Азиз Абдулвахабов и Александр Сарнавский. Начало турнира запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана. Ссылка на прямую трансляцию будет добавлена ближе к началу события. 
Метки:
Бои по смешанным правилам
Единоборства
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Сегодня 14:32
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