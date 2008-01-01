Прямая трансляция турнира по ММА АСА 111 с участием казахстанских бойцов

19 сентября в Москве пройдет турнир по смешанным единоборствам ACA 111 с участием четырех казахстанских бойцов, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Трое из них примут участие в основном карде, один - в предварительных боях. В предварительном поединке казахстанец Нурберген Шарипов
в легчайшем весе сразится с Тамерланом Кулаевым.
В основном карде выйдут Георгий Кичигин, Асылжан Бакытжанулы
и Артем Резников
. Кичигин сразится с представителем Таджикистана Мамуржоном Хамдамовым, Бакытжанулы в полутяжелом весе будет драться против россиянина Алексея Буторина.
Наконец, Артем Резников подерется с Юсуфом Раисовым. На взвешивании перед турниром Резникову стало
плохо из-за весогонки. В итоге он оказался тяжелее допустимого лимита, и теперь отдаст сопернику 20 процентов от своего гонорара.
В главном бою турнира встретятся Абдул-Азиз Абдулвахабов
и Александр Сарнавский
. Начало турнира запланировано на 20:00 по времени Нур-Султана. Ссылка на прямую трансляцию будет добавлена ближе к началу события.