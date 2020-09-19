Тайский боец нокаутировал соперника на 6-й секунде турнира ONE FC

Никто не ожидал настолько быстрой развязки.

Фото: Tricolortvmag.ru ©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 12:44
Минувшей ночью в Бангкоке состоялся очередной турнир по боям смешанного стиля в рамках промоушена ONE Championship, сообщает "Р-Спорт". 

Поединок между тайцами Капитаном Петчинди и Петчтатонгом Петчфергусом завершился уже на шестой секунде после брутального нокаута.

Петчинди хватило одного удара, что свалить на ринг соперника. Таким образом, 27-летний боец установил рекорд промоушена, завершив бой на шестой секунде.

Согласно сайту ONE FC, 27-летний провел на ринге 181 бой и одержал 141 победу. Отмечается, что трехкратный чемпион мира по муай-тай может сразиться за пояс чемпиона промоушена с представителем России Алаверди Рамазановым.
Метки:
Бои по смешанным правилам
Единоборства
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Сегодня 12:44
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