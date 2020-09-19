Тайский боец нокаутировал соперника на 6-й секунде турнира ONE FC

Минувшей ночью в Бангкоке состоялся очередной турнир по боям смешанного стиля в рамках промоушена ONE Championship, сообщает "Р-Спорт
".
Поединок между тайцами Капитаном Петчинди
и Петчтатонгом Петчфергусом
завершился уже на шестой секунде после брутального нокаута.
Петчинди хватило одного удара, что свалить на ринг соперника. Таким образом, 27-летний боец установил рекорд промоушена, завершив бой на шестой секунде.
Согласно сайту ONE FC, 27-летний провел на ринге 181 бой и одержал 141 победу. Отмечается, что трехкратный чемпион мира по муай-тай может сразиться за пояс чемпиона промоушена с представителем России Алаверди Рамазановым.