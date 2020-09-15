"Я просто раздавлен". Конор МакГрегор ответил на обвинение в домогательствах

Известный боец смешанных единоборств ирландец Конор МакГрегор
впервые дал комментарий по поводу обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает "Р-Спорт
".
12 сентября стало известно, что 32-летний Макгрегор был арестован
на острове Корсика за попытку сексуального насилия и непристойное поведение. Позднее адвокат ирландца заявил, что боец был освобожден до истечения разрешенного срока задержания, а все обвинения против него были сняты.
"Я так не могу, я просто раздавлен. Вы травите меня в этот ужаснейший период в моей жизни, но я стараюсь оставаться сильным ради семьи и людей, которые меня любят и поддерживают. Спасибо за оскорбления, лицемер", - написал Макгрегор в своем аккаунте в Twitter, отвечая на комментарий подписчика. Позже боец удалил свои сообщения.
Ранее в британских СМИ появились
подробности непристойного поведения МакГрегора в одном из ресторанов Корсики.