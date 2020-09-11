Боец из Камеруна жестко нокаутировал соперника и получил контракт в UFC

Камерунский боец смешанного стиля Тафон Нчукви
стал победителем турнира Dana White's Contender Series, где перспективные бойцы сражаются за право подписания контракта с UFC. Он брутально отправил в нокаут своего соперника и не только получил контракт с UFC
, но и впечатлил его главу, сообщает "Р-Спорт"
.
В решающем поединке Нчукви вышел в октагон против американца Эла Матавао
.
Во втором раунде камерунец провел сокрушительный удар ногой прямо в голову сопернику. Матавао сразу рухнул на канвас. Судья зафиксировал победу Нчукви.
По информации The Sun, глава UFC Дана Уайт
был крайне впечатлен увиденным и предложил камерунцу контракт с промоушеном.
"Этот парень напомнил мне Майка Тайсона. Его результат четыре победы в четырех матчах и все это нокауты. Я не видел первые три, но четвертый - один из самых жестоких, что я видел", - приводит таблоид слова президента UFC.