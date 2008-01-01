Победить Ермекова серьезнее, чем победить Емельяненко - Владимир Минеев

Российский боец ММА в эфире канала потроллил Магомеда Исмаилова.

Владимир Минеев. Фото: Ria.ru©
Новости спорта Единоборства
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Сегодня 10:45
Чемпион Fight Nights Global Владимир Минеев после своей победы над казахстанцем Дауреном Ермековым на турнире памяти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова в студии Матч ТВ "подколол" своего бывшего соперника Магомеда Исмаилова. Так он сказал, что победить Ермекова - это серьезнее, чем Александра Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz

Между Минеевым и Исмаиловым давние счеты. Они дрались на турнире FNG в 2018 году и тогда их поединок по мнению судей завершился вничью. В июле этого года Исмалов на турнире АСА победил нокаутом известного российского бойца Александра Емельяненко

В студии Матч ТВ Исмаилов вышел в эфир по видеосвязи и в коротком трештоке сначала назвал Минеева "химиком", а затем вызвал на бой. 

"Послушай, победить Ермекова, это лишь небольшой шаг к нашему противостоянию" - сказал Исмаилов. - Давай проведем бой на нейтральной территории, не в FNG или ACA".

"Ты знаешь, вопрос только в деньгах, мы с тобой профессионалы. Победить Ермекова, это серьезнее, чем победить Емельяненко" - ответил Минеев, намекая на то, что Емельяненко уже давно не считается конкурентным соперником. 

Добавим, что на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова выступили семь казахстанских бойцов. В главном бою вечера Даурен Ермеков проиграл техническим нокаутом Минееву в третьем раунде. 
Метки:
Ермеков Даурен Емельяненко Александр Бои по смешанным правилам
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Сегодня 10:45
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