Победить Ермекова серьезнее, чем победить Емельяненко - Владимир Минеев

Чемпион Fight Nights Global Владимир Минеев
после своей победы над казахстанцем Дауреном Ермековым
на турнире памяти отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
Абдулманапа Нурмагомедова в студии Матч ТВ "подколол" своего бывшего соперника Магомеда Исмаилова
. Так он сказал, что победить Ермекова - это серьезнее, чем Александра Емельяненко, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Между Минеевым и Исмаиловым давние счеты. Они дрались на турнире FNG в 2018 году и тогда их поединок по мнению судей завершился вничью. В июле этого года Исмалов на турнире АСА победил нокаутом известного российского бойца Александра Емельяненко
.
В студии Матч ТВ Исмаилов вышел в эфир по видеосвязи и в коротком трештоке сначала назвал Минеева "химиком", а затем вызвал на бой.
"Послушай, победить Ермекова, это лишь небольшой шаг к нашему противостоянию" - сказал Исмаилов. - Давай проведем бой на нейтральной территории, не в FNG или ACA".
"Ты знаешь, вопрос только в деньгах, мы с тобой профессионалы. Победить Ермекова, это серьезнее, чем победить Емельяненко" - ответил Минеев, намекая на то, что Емельяненко уже давно не считается конкурентным соперником.
Добавим, что на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова выступили семь казахстанских бойцов. В главном бою вечера Даурен Ермеков проиграл
техническим нокаутом Минееву в третьем раунде.
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