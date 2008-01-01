Иранского спортсмена приговорили к 74 ударам плетью и смертной казни

Иранский рестлер Навид Афкари
приговорен к смертной казни на родине, сообщает "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на TMZ.
27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в протестах против экономической политики Ирана в 2018 году. Афкари и его два брата - Вахид и Хабиб - были задержаны, им были предъявлены обвинения в более чем 20 различных нарушениях закона. Все трое признаны виновными, однако Навид Афкари - единственный, кого приговорили к смертной казни. В дополнение к этому, спортсмен приговорен к 74 ударам плетью. Вахид Афкари приговорен к 54 годам заключения, Хабиб - к 27 годам. Оба также получат 74 удара плетью.
Мать братьев Афкари назвала судебный процесс против ее сыновей "несправедливым и полным лжи", отметив, что у ее сыновей "совсем не было возможности себя защитить".
Новостное агентство The Human Rights Activists News получило письмо от Навида Афкари, в котором тот рассказал о том, что подвергся пыткам. В письме сообщается, что ему надевали на голову мешок, а также заливали алкоголь в ноздри.