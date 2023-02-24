"Кайрат" уничтожил "Актобе" и закрепил лидерство в чемпионате

"Кайрат" разгромил "Актобе" в рамках 31/32 туров чемпионата Казахстана по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 13:2 в пользу хозяев площадки. Игра, по сути, была сделана в первом тайме, когда в ворота "красно-белых" влетело шесть мячей.

В итоге кайратовцы оформили 29 победу и набрали 88 очков, закрепив свое лидерство в турнирной таблице. Актюбинцы с 49 очками расположились на третьей строчке из десяти.

Следующие игры "Кайрат" проведет дома с уральским "Байтереком" 17 и 18 марта. В эти дни "Актобе" на своей арене встретится с талдыкорганским "Жетысу".