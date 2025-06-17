"Боруссию" оставили без голов на малом ЧМ-2025

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью в первом матче клубного чемпионата мира в США, сообщают Vesti.kz.

Немецкий клуб в стартовом матче встречался с бразильским "Флуминенсе". Игра группы F состоялась на стадионе "Метлайф" в Ист-Рутерфорде и завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что в этом же квартете представлены южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" и "Ульсан Хендэ" из Южной Кореи.

Матч между этими клубами пройдет в ночь с 17 на 18 июня по казахстанскому времени.

Клубный чемпионат мира проходит с 15 июня по 14 июля в США. В турнире принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре. В плей-офф выйдут две сильнейшие команды из каждого квартета.